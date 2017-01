1 patay sa salpukan ng truck at bus

DAVAO CITY – Isang estudyante ang patay at mahigit sa isang dosenang katao ang nasaktan at ilan sa mga ito ay sugatan matapos na magsalpukan ang isang cargo truck at pampasaherong bus sa highway ng General Santos City sa Mindanao.

Nakilala ang nasawi na si Mohd Ampac. Naganap ang aksidente sa Purok 5 na sakop naman ng Barangay Batomelong at ayon sa imbestigasyon ng pulisya ay sumalpok ang truck na minamaneho ni Florante Maco sa bus na pagaari ng kumpanyang Mindanao Star.

Matulin umano ang takbo ng truck kung kaya’t nawalan ng kontrol sa kurbada ang driver nito at sa lakas ng pagsalpok ay halos mawasak ang tagiliran ng bus na may lulang 17 pasahero.

Nahaharap sa kasong “reckless imprudence resulting to homicide” at “reckless imprudence resulting to multiple serious injuries” si Maco. (Mindanao Examiner)

Like Us on Facebook: https://www.facebook.com/mindanaoexaminer

Follow Us on Twitter: https://twitter.com/MindanaoExamine

Read Our News on: http://www.mindanaoexaminer.com /http://mindanaoexaminernewspaper.blogspot.com/

Share Our News

Digital Archives: issuu.com/mindanaoexaminernewspaper

417 total views, 417 views today