Batang babae basag ang bungo, posibleng ginahasa sa Zambo

ZAMBOANGA CITY – Isang batang babae ang walang awang pinatay at posibleng ginahasa matapos na matagpuan ang bangkay nito sa isang liblib na lugar sa Zamboanga City.

Basag ang ulo ng biktima ng ito ay matagpuan sa Barangay Baluno kamakalawa. Huling nakitang buhay ang 7-taong gulang na biktima nitong Linggo ng hapon.

Sinabi naman ng pulisya na hawak nila ang isang 12-anyos na batang lalaki at iniimbestigahan ito matapos na isuko ng mga barangay officials. Nabatid na suspek ang bata sa karumal-dumal na krimen.

May bahid rin ng dugo ang short pants at brief ng suspek kung kaya’t inilagay ito sa isang masusing imbestigasyon sa tulong na rin ng Department of Social Welfare and Development dahil sa kanyang murang edad.

Walang pahayag ang suspek kuyng may kinalaman ito sa pagpatay. (Mindanao Examiner)

