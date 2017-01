Kelot, nasaksak dahil sa prosti!

ZAMBOANGA CITY – Sugatan ang isang kelot matapos itong saksakin ng lalaking kasama ng prostitute na kinontrata nito sa Zamboanga City.

Ayon sa pulisya, sumugod sa himpilan si Joybin Alberto, 28, upang ireklamo ang pananaksak sa kanya ng ice pick kamakalawa ng madaling araw sa loob ng mumurahing motel sa San Jose Panigayan Street.

Sa kanyang salaysay, nilapitan umano siya ng isang babae at nag-alol ng sex sa halagang P300 at agad naman itong pumayag at nagtungo sa motel. Ngunit nagulat na lamang ito ng biglang kunin ng babae ang kanyang mga salapi at wallet at ng bawiin niya ito ay nagsisigaw na ang prostitute at dito na pumasok sa kuwarto ang isang lalaki at agad siyang sinaksak ng ice pick at tinamaan sa braso.

Mabilis na tumakas ang babae at ang kasama nitong lalaki. Hindi naman mabatid kung paanong nakapasok sa motel ang suspek na armado ng ice pick. Sinabi ng pulisya na iniimbestigahan nito ang kaso upang matukoy ang mga salarin.

Talamak ang bentahan ng laman sa Zamboanga na kung saan ay mataas rin ang kaso ng sexually-transmitted diseases. (Mindanao Examiner)

