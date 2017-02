Peace talks sa NPA muling bubuhayin

DAVAO CITY – Posibleng buhayin ng pamahalaang Duterte ang peace talks nito sa rebeldeng komunista at inaasahan na muling magkikita ang mga negosyador sa Agosto upang pormal na buksan ang nabasurang paguusap.

Sa Oslo, Norway maaring ganapin ang paguusap, ngunit hinihiling ng National Democratic Front of the Philippines, ang political wing ng Communist Party of the Philippines at New People’s Army, na palayain ang mga inarestong lider ng rebeldeng grupo upang makadalo sa usapin.

Hindi pa malinaw kung papayag ba si Pangulong Rodrigo Duterte sa kahilingan ng NDFP, ngunit nakasalalay dito ang posibleng paglalagda sa isang bilateral ceasefire sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelde.

Ito ang naging taktika ng NDFP sa pamahalaang Duterte kung kaya’t pinalaya ng Pangulo ang mahigit sa 20 mga lider ng NPA na ngayon ay nagtatago na matapos na mabasura ang peace talks noong nakaraang buwan dahil sa pagpipilit ng komunistang grupo na palayain ang mahigit sa 400 rebeldeng nakapiit sa iba’t-ibang bilanguan sa bansa.

Matagal ng nakikibaka ang NPA upang maitatag ang sariling estado nito. (Mindanao Examiner)

